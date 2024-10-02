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Dünyaca ünlü futbolcu tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu tutuklandı
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Manchester City'nin geçen yıl 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wolverhampton'dan transfer ettiği Matheus Nunes gasp suçundan tutuklandı. Nunes, Madrid'deki bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddedince polisler tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü. Portekizli futbolcu, bir avukatın kefaleti ödemesiyle serbest bırakıldı. 26 yaşındaki orta sahanın yargılanmasına devam edilecek.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, servet ödediği yıldız futbolcusu Matheus Nunes'ten gelen haberle neye uğradığını şaşırdı.

GASP'TAN TUTUKLANDI

Portekizli futbolcu Matheus Nunes, gasp suçu yüzünden tutuklandı. Nunes, Madrid'deki La Riviera isimli bir gece kulübünde fotoğrafını çeken 58 yaşındaki bir adamın telefonunu gasp edip geri vermeyi reddetti ve sabaha karşı 5.30 sularında tutuklandı.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Polis, ihbarın ardından gece kulübüne baskın yaptı. İhbarın doğru çıkmasının ardından Nunes'i kelepçeleyerek Madrid'in Arganzuela semtindeki Ulusal Polis Karakolu'na götürdü. Bir avukatın kefaleti ödemesinin ardından Nunes serbest bırakıldı. Ancak, Nunes'in yargılanmasının yapılacağı ve gasp suçuyla yargılanacağı kaydedildi.

BONSERVİSİNE 62 MİLYON EURO ÖDENDİ

Manchester City, Matheus Nunes'i 2023 yazında 62 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer etmişti. 26 yaşındaki orta saha, İngiliz ekibiyle 35 maça çıktı. Nunes, bu karşılaşmalarda 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor

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