Manchester City, Newcastle deplasmanında galip

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. City'ye galibiyeti getiren goller Antoine Semenyo ve Rayan Cherki'den geldi.

DEPLASMANDA 2 GOLLE KAZANDILAR

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final ilk maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazanarak tur kapısını araladı.

GOLLER SEMENYO VE CHERKI'DEN

Manchester City, 53. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle öne geçti. Karşılaşmada son sözü ise 90+9. dakikada Rayan Cherki söyledi ve skor 2-0'a geldi.

SEMENYO'DAN İKİNCİ MAÇTA İKİNCİ GOL

Bournemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, yeni takımındaki ikinci maçında ikinci golünü attı ve formunu sürdürdü.

RÖVANŞ 4 ŞUBAT'TA

İlk maçı deplasmanda kazanan Manchester City, rövanş karşılaşmasında 4 Şubat'ta Newcastle United'ı sahasında ağırlayacak.