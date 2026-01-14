Manchester City, Newcastle deplasmanında galip
İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. City'nin gollerini Antoine Semenyo ve Rayan Cherki attı. Bu galibiyetle Manchester City, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Bournemouth'tan transfer olan Semenyo, yeni takımındaki ikinci maçında ikinci golünü attı. Rövanş maçı 4 Şubat'ta Manchester City'nin sahasında oynanacak.
