Manchester City, Newcastle deplasmanında galip

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. City'nin gollerini Antoine Semenyo ve Rayan Cherki attı. Bu galibiyetle Manchester City, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Bournemouth'tan transfer olan Semenyo, yeni takımındaki ikinci maçında ikinci golünü attı. Rövanş maçı 4 Şubat'ta Manchester City'nin sahasında oynanacak.

DEPLASMANDA 2 GOLLE KAZANDILAR

GOLLER SEMENYO VE CHERKI'DEN

SEMENYO'DAN İKİNCİ MAÇTA İKİNCİ GOL

Bournemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, yeni takımındaki ikinci maçında ikinci golünü attı ve formunu sürdürdü.

RÖVANŞ 4 ŞUBAT'TA

İlk maçı deplasmanda kazanan Manchester City, rövanş karşılaşmasında 4 Şubat'ta Newcastle United'ı sahasında ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
