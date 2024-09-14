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Manchester City, küme düşebilir

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İngiltere Premier Ligi devi Manchester City, mali kuralları 115 kez ihlal ettiği iddiasıyla yargılanacak. Kulüp, oyuncu maaşları, menajer ücretleri, gelir kaynaklarının gizlenmesi ve mali raporların yanlış beyan edilmesi gibi konularda suçlanıyor. Eğer suçlu bulunursa, Manchester City'nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Manchester City, mali kuralları ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir davayla karşı karşıya. Kulüp, önümüzdeki hafta başlayacak davada 115 kez mali kural ihlali yapmakla suçlanıyor.

Mahkemeden çıkacak karar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bir yılın ardından, City'nin geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Manchester City, küme düşebilir

KÜME DÜŞEBİLİRLER

İddialar, kulübün 2009-2018 yılları arasında oyuncu maaşları, menajer ücretleri, gelir kaynaklarının gizlenmesi, sponsor gelirlerinin şişirilmesi ve mali raporların yanlış beyan edilmesi gibi birçok konuda kuralları ihlal ettiğini öne sürüyor. Eğer mahkemede suçlu bulunursa, Manchester City'nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester City FC Manchester Finans Spor

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Yorumlar (2)

Ozan Polat:

Aynı denetimi 6alata5asarayada yapsınlar. Küme düşmeyi bırak tüm branşlarda kapatmazlarsa hiç bişey bilmiyorum !

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Cengiz laz:

darısı fenevin başına allahım bu güzel günde duamızı boş çıkartma inşallah

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