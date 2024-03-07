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Manchester City Kopenhag'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, Kopenhag'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta da aynı skorla galip gelen Manchester City, tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi 5. dakikada Akanji'nin golüyle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Alvarez'in golüyle farkı 2'ye çıkaran İngiliz ekibi, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüne engel olamayınca skor 2-1'e geldi. 45+3. dakikada Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla Manchester City, soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, mücadeleyi 3-1 kazanan İngiliz ekibi çeyrek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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