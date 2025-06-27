Manchester City, Juventus'u 5-2 ile Geçerek Son 16 Turu'na Yükseldi

Manchester City, Juventus'u 5-2 ile Geçerek Son 16 Turu'na Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'ndaki mücadelede Manchester City, Juventus'u 5-2 mağlup ederek lider olarak bir üst tura yükseldi. Erling Haaland, kariyerindeki 300. golünü attı, Kenan Yıldız ise asist yaptı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City, Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu'nda oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün önemli müsabakasında Juventus ile Manchester City karşı karşıya geldi. Müsabakaya iki takım da hızlı başlarken, Manchester City'nin 9. dakikada Jeremy Doku'nun attığı gole, Juventus 11. dakikada Teun Koopmeiners ile karşılık verdi. Mücadelenin 26. dakikasında Pierre Kalulu'nun kendi kalesine attığı golle İngiliz ekibi 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Manchester City, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Philip Foden ve 75. dakikada da Savinho'nun kaydettiği gollerle skoru 5-1 yaptı. Daha sonra İtalyan takımı, 84. dakikada Dusan Vlahovic ile skoru 5-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester temsilcisi sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Kenan Yıldız'dan asist

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, yedek başladığı maçta 57. dakikada Teun Koopmeiners'in yerine oyuna dahil oldu. Kenan, 84. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golde de asist yaptı.

Erling Haaland, 300. golünü attı

Öte yandan Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, kariyerinde önemli anı yaşadı. Maça yedek başlayan ve 46. dakikada Omar Marmoush'un yerine giren Haaland, Juventus karşısında attığı golle profesyonel kariyerindeki 300. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da gol sayısını 2'ye çıkardı.

Grubu diğer mücadelesinde ise Al Ain, 1-0 geriye düşmesine rağmen Wydad Casablanca'yı 2-1'lik skorla yendi.

Bu sonuçların ardından Manchester City, 9 puanla lider olarak son 16 turuna yükselirken, Juventus da 6 puanla gruptan ikinci çıktı. Al Ain 3 puanla üçüncü olurken, Wydad Casablanca ise puan alamadan turnuvayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

İran Hürmüz'ü kapatırsa ne olacak? İşte Türkiye'nin alternatif planı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

8.5 milyon euro maaşı bırakıp 850 bin euro'ya imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi

Kenan'ın asisti Juventus'a yetmedi! 7 gollü muhteşem maç
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.