İngiltere Lig Kupası'nı Arsenal'i 2-0 yenen Manchester City kazandı
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Manchester City, tarihi bir başarı daha elde etti. Maçta Nico O'Reilly'nin golleriyle galip gelen City, Pep Guardiola'nın da bu kupayı 5 kez kazanarak rekor kırmasına yardımcı oldu.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Manchester City, Nico O'Reilly'nin 60 ve 64. dakikalarda attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Bu sonuç ile Pep Guardiola, bu kupayı 5 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.
Kaynak: AA / Fatih Erel