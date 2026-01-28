Haberler

Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi

Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi Haber Videosunu İzle
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'de İngiliz ilkokul öğrencileri, Etihad Stadyumu'nda Galatasaray marşını seslendirdi.

  • Manchester City'i destekleyen İngiliz ilkokul öğrencileri, koro halinde Galatasaray marşı söyledi.
  • Galatasaray Kulübü, öğrencilerin marş söylediği anları sosyal medyada paylaştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'den temsilcimiz için büyük bir jest geldi.

İNGİLİZ ÖĞRENCİLER GALATASARAY MARŞI SÖYLEDİ

Manchester City'i destekleyen İngiliz ilkokul öğrencileri, koro halinde Galatasaray marşı söyledi. Minik taraftarların söylediği Galatasaray marşı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşılırken, binlerce beğeni topladı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü de o anları paylaşarak, "Marşımızı bu kez Manchester Cityli miniklerden dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tebrikler. Futbola bakış her zaman bu olmalı l, aksi takdirde insanlar birbirlerine zarar verirler . Darısı bizim ülkemizdeki takımlara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler

Fenerbahçe için neler dedi neler
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok