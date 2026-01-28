Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'de İngiliz ilkokul öğrencileri, Etihad Stadyumu'nda Galatasaray marşını seslendirdi.
- Manchester City'i destekleyen İngiliz ilkokul öğrencileri, koro halinde Galatasaray marşı söyledi.
- Galatasaray Kulübü, öğrencilerin marş söylediği anları sosyal medyada paylaştı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8'nci ve son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'den temsilcimiz için büyük bir jest geldi.
İNGİLİZ ÖĞRENCİLER GALATASARAY MARŞI SÖYLEDİ
Manchester City'i destekleyen İngiliz ilkokul öğrencileri, koro halinde Galatasaray marşı söyledi. Minik taraftarların söylediği Galatasaray marşı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşılırken, binlerce beğeni topladı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Galatasaray Kulübü de o anları paylaşarak, "Marşımızı bu kez Manchester Cityli miniklerden dinliyoruz." ifadelerini kullandı.