City taraftarından Galatasaraylıların sabrını sınayan hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Bir Manchester City taraftarı, Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi. Bu durum kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu. Ezeli rekabetin tribünlere yansıması olarak değerlendirilen bu hareket, maçın önüne geçen en dikkat çeken anlardan biri oldu.

  • Bir Manchester City taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Galatasaray maçında Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi.
  • Bu hareket sosyal medyada paylaşıldı ve futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City– Galatasaray karşılaşmasında ilginç bir görüntü kameralara yansıdı. Bir Manchester City taraftarı, Galatasaray tribünlerine dönerek Fenerbahçe armasını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden olurken, ezeli rekabetin tribünlere yansıması olarak değerlendirildi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN AN

Tribünlerde yaşanan bu hareket, karşılaşmanın önüne geçen anlardan biri olurken, futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

Alper Kızıltepe
