Manchester City, Everton'ı 2-0 Mağlup Etti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, Premier Lig'de Everton'ı 2-0 yenerek puanını 16'ya çıkardı. Maçta Erling Haaland'ın iki golüyle kazanan City, Galatasaray ile 28 Ocak 2026'da karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City, Premier Lig'de konuk ettiği Everton'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 8. haftasında Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City, Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland'ın 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle Everton'ı 2-0 yendi.
Bu sonuçla Manchester City puanını 16'ya çıkartırken, Everton ise 11 puanda kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026'da Manchester City'ye konuk olacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor