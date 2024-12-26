Manchester City, Erling Haaland yüzünden kazanamadı

Zor günler geçiren Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Everton'u konuk etti. Galibiyete hasret Pep Guardiola'nın öğrencileri kötü gidişatı bu maçta da durduramadı.

BERABERE KALDILAR

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Manchester City'nin golünü, 14. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Everton ise bu gole 36. dakikada Iliman Ndiaye ile karşılık verdi.

HAALAND PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan City, 3 puanı kaçırdı. İngiliz ekibinin Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland, 56. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Everton kalecisi Jordan Pickford, Haaland'ın golüne izin vermedi.

SON 9 MAÇIN 1'İNİ KAYBETTİ

Manchester City, son 9 lig maçının yalnızca 1'ini kazanabildi. City, bu süreçte 2. beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Konuk takım Everton ise ligde 8. kez berabere kaldı. Öte yandan İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 karşılaşmadan da 3 puan çıkaramadı. Bu sonuçla birlikte Pep Guardiola'nın takımı puanını 28 yaparken, bir maçı eksik olan Everton ise 17 puana yükseldi. Manchester City, bir sonraki hafta Leicester City'ye konuk olacak. Everton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.