Haberler

Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle transfer etti. Bu rakam, bir İngiliz futbolcu için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek." ifadeleri kullanıldı.

Nottingham Forest ile 92 maça çıkan Anderson, 6 gole imza attı.

İngiliz basınına göre Manchester City, Anderson transferi için Nottingham Forest'a 116 milyon sterlin ödedi. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Jude Bellingham, 2023'te Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 115 milyon sterline transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu

Yüzmüyorlardı ama akıntıya kapıldılar! Çocuklardan haber yok
''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı

''Üstündeki büyüyü kaldırıyorum'' dediği yıldız, ilk maçında şov yaptı
Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Süper Lig devinde yıldız isme veda! Yeni takımına imzayı attı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Aydın'da zakkum yedikten sonra fenalaştığını iddia eden kişi hastaneye kaldırıldı

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında