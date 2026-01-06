Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Manchester City'e iki yıldızından kötü haber geldi.

SAVUNMANIN BEL KEMİKLERİ SAKATLANDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın savunmada vazgeçemediği iki isim Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Bu gelişme üzerine teknik direktör Pep Guardiola'nın savunma kurgusunda büyük bir değişikliğe giderek radikal kararlar alacağı belirtildi. İki oyuncunun olmaması Galatasaray karşısında büyük bir dezavantaj olarak yorumlandı.

MAÇ NE ZAMAN?

İngiltere'de oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.