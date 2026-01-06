Haberler

Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok

Güncelleme:
Manchester City'nin savunmadaki bel kemikleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

  • Manchester City'in savunma oyuncuları Ruben Dias ve Josko Gvardiol, Galatasaray maçına sakatlıkları nedeniyle çıkamayacak.
  • Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiliz devi Manchester City'e iki yıldızından kötü haber geldi.

SAVUNMANIN BEL KEMİKLERİ SAKATLANDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın savunmada vazgeçemediği iki isim Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK

Bu gelişme üzerine teknik direktör Pep Guardiola'nın savunma kurgusunda büyük bir değişikliğe giderek radikal kararlar alacağı belirtildi. İki oyuncunun olmaması Galatasaray karşısında büyük bir dezavantaj olarak yorumlandı.

MAÇ NE ZAMAN?

İngiltere'de oynanacak Manchester City-Galatasaray karşılaşması 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalilingunlugu1981:

Allah bize yardım etsin.adamlarin yedekleri bizim ligde açık ara şampiyon olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

