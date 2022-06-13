Manchester City'den ses getirecek video! Erling Haaland'ı resmen açıkladılar

Manchester City, süper yıldız Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi bu transferi Norveçli oyuncunun babası Alf-Inge Haaland'ın takıma 22. katılış yıl dönümünde açıkladı. 75 milyon euro bonservis ödenen golcü oyuncunun maaşı ise 30 milyon euro.

"GURUR VERİCİ BİR GÜN"

Erling Haaland transferle ilgili yaptığı açıklamada: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik" ifadelerini kullandı.

GOL MAKİNESİ

Norveç Milli Takımı'nın formasını 21 kez giyen Erling Haaland, Borussia Dortmund'da geçirdiği iki buçuk sezonda 89 maçta 86 gol kaydetti. Dortmund ile Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Haaland, 2020-21'de yılın oyuncusu seçildi.