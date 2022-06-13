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Manchester City'den ses getirecek video! Erling Haaland'ı resmen açıkladılar

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester City, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ın transferini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilmişti.

Manchester City, süper yıldız Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi bu transferi Norveçli oyuncunun babası Alf-Inge Haaland'ın takıma 22. katılış yıl dönümünde açıkladı. 75 milyon euro bonservis ödenen golcü oyuncunun maaşı ise 30 milyon euro.

Manchester City'den ses getirecek video! Erling Haaland'ı resmen açıkladılar

"GURUR VERİCİ BİR GÜN"

Erling Haaland transferle ilgili yaptığı açıklamada: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik" ifadelerini kullandı.

Manchester City'den ses getirecek video! Erling Haaland'ı resmen açıkladılar

GOL MAKİNESİ

Norveç Milli Takımı'nın formasını 21 kez giyen Erling Haaland, Borussia Dortmund'da geçirdiği iki buçuk sezonda 89 maçta 86 gol kaydetti. Dortmund ile Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Haaland, 2020-21'de yılın oyuncusu seçildi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Erling Haaland Spor Haberler

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