Manchester City, Crystal Palace'ı 4-1 Yendi

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 17 ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 54 ve 59. dakikalarda Rayan Cherki kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace'ın tek golünü, 56. dakikada Gianluigi Donnarumma kendi kalesine attı.

Kaynak: AA