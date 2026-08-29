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Manchester City, Crystal Palace'ı 4-1 Yendi

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Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 yendi. Haaland (2) ve Cherki'nin (2) golleri galibiyeti getirdi; Palace'ın tek sayısı Donnarumma'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 17 ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 54 ve 59. dakikalarda Rayan Cherki kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace'ın tek golünü, 56. dakikada Gianluigi Donnarumma kendi kalesine attı.

Kaynak: AA
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