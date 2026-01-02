Manchester City, 2026'ya kabusla başladı

Manchester City, yeni yılın ilk Premier Lig maçında Sunderland deplasmanında gol bulamadı. 0-0 sona eren karşılaşmayla 6 maçlık galibiyet serisi sona eren City, lider Arsenal'ın 4 puan gerisine düştü.

CITY, SUNDERLAND DEPLASMANINDA TAKILDI

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, Sunderland'e konuk oldu. Işık Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Manchester City'nin ligde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. City, puanını 41'e yükseltse de lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

SUNDERLAND SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Sezonun sürpriz ekiplerinden biri olarak öne çıkan Sunderland ise üst üste 3. beraberliğini aldı. Ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 29 yaptı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Sunderland ise Tottenham deplasmanına gidecek.