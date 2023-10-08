Manavgat'ta Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü tarafından Ulualan bölgesi kum mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara 60 at katıldı.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği yarışları, ilçedeki bazı turistler de izledi.

Çekişmeye sahne olan ve 10 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategoride Konya bölgesinden Mevlüt Tosun'un atı birinci, Alanya'dan Hayriye Katırcıoğlu'nun atı ikinci ve Manavgat'tan Mustafa Deniz'in atı üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlarda, başaltı kategorisinde Niyazi Yavyu, büyük ortada Muhammet Demir, küçük ortada Yahya Duyuldu, destede Adem Türk, dörtlü tayda Hasibe Varol, üçlü tayda Muharrem Bitirim, ikili tayda Sadri Avcı, ithal A'da Koray Şahin ve ithal B'de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in atları birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren atların ödülleri ise Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak tarafından takdim edildi.

Delikkulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 60 atın katıldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda organizasyonu Side büyük plaj mevkisinde yaptıklarını, bu yıl ise ilk defa Ulualan bölgesinde yarışları düzenlediklerini belirten Delikkulak, "Güzel bir organizasyonu daha tamamladık. Katılım çok iyiydi. Bu yıl ilk defa Ulualan bölgesinde yarışı gerçekleştirdik. Yarışlara katılan tüm at sahiplerine çok teşekkür ediyor, dereceye girenleri de tebrik ediyorum." dedi.