Manavgat'ta Geleneksel Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Rahvan At Yarışları'na 60 at katıldı. Yarışlar büyük ilgi gördü ve dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.