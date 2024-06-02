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Manavgat'ta Deniz Küreği Türkiye Kupası tamamlandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, final müsabakalarıyla tamamlandı. 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Manavgat Belediyesinin destekleriyle Çamiçi Halk Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 19 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

İlk gün yapılan "Uzun Mesafe" yarışlarının ardından "Sahil Sürat" yarışlarına geçildi.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları programına alınan "Sahil Sürat" (Beach Sprint) branşının ilk kez resmi olarak denendiği yarışmada ekipler, kupanın sahibi olmak için mücadele etti.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Yarışlarda derece elde eden takımlar şöyle sıralandı:

Erkekler tek çifte: 1- Fenerbahçe, 2- Fenerbahçe B, 3- İstanbul Kürek

Kadınlar tek çifte: 1- Haliç Yelken ve Kürek, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Fenerbahçe

19 yaş altı erkekler tek çifte: 1- İstanbul Kürek, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Altınboynuz

19 yaş altı kadınlar tek çifte: 1- Şişecam Spor Kulübü, 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Altınboynuz

19 yaş altı erkekler iki çifte: 1- Sinop Gençlik ve Spor, 2- Şişecam Spor Kulübü, 3- Altınboynuz

19 yaş altı kadınlar iki çifte: 1- İBB Spor Kulübü, 2- Kratos Spor Kulübü, 3- TED Ankara Kolejliler

Mix iki çifte: 1- İBB Spor Kulübü, 2- Fenerbahçe, 3- İstanbul Kürek

Mix 19 yaş altı iki çifte: 1- İstanbul Kürek 2- Sinop Gençlik ve Spor, 3- Sinop Gençlik ve Spor B

Kaynak: AA / Spor

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