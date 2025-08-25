Mame Diouf, Ankara Keçiörengücü ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 37 yaşındaki Senegalli santrfor Mame Diouf'u tekrar kadrosuna kattı. Kulüp, Diouf için başarılı bir dönem diledi.
Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon kadrosunda yer alan ancak sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındak Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı. Mame'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Mame Diouf, daha önce Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover 96, Stoke City, Hatayspor, Konyaspor ve Göztepe kulüplerinde oynadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor