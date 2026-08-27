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Mardin 1969 Spor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor; Yeni Transfer Wilks İlk Antrenmana Çıktı

Mardin 1969 Spor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor; Yeni Transfer Wilks İlk Antrenmana Çıktı
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MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig 4'üncü haftada sahasında Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Hamzabeyli Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma, atletik koşu ve çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Mallik Wilks, takımla ilk idmanına çıktı. Pendikspor'dan ayrılan 27 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig 4'üncü haftasında kendi evinde karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Mallik Wilks takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-lacivertliler, 29 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hamzabeyli Tesisleri'nde sürdürüyor. Isınma hareketleriyle başlayan ve atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Mallik Wilks, kırmızı-lacivertli takım ile ilk antrenmanına çıktı. İngiliz futbolcu, geçtiğimiz günlerde Pendikspor ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından Mardin 1969 Spor'a transfer oldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla gerçekleştirdiği ilk idmanda teknik heyetin gözetiminde çalıştı. Kariyerinde İngiltere'de önemli deneyimler edinen Wilks'in, Mardin 1969 Spor'un hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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