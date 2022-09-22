Malezya veliaht prensi, "Hiçbir zaman" diyerek Mesut Özil'e tüm kapıları kapattı

Malezya'nın veliaht prensi ve Johor Darul Ta'zim takımının sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Mesut Özil'i transfer edecekleri yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. "Johor'da kimse süperstar olamaz." diyen İbrahim, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'e transfer olacağı iddia edilmişti. Kulübün sahipi ve Malezya veliaht prensi Tunku İsmail Sultan İbrahim konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MESUT ÖZİL HİÇBİR ZAMAN PLANLARIMIZDA YER ALMADI"

İbrahim yaptığı açıklamada, "Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum. Johor'da kimse süperstar olamaz. Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder. Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz. Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

SEZON BAŞINDA BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle sözleşmesini sonlandırdıktan sonra bu sezonun başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.