Malazgirt'te Öğrencilere Ücretsiz Yüzme Eğitimi Veriliyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce öğrencilere ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında ilçede açılan portatif yüzme havuzundaki kurs ilgi görüyor. Kursta 6-12 yaş çocuklar, antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor. Kursu ziyaret eden Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özbey'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özbey, gazetecilere, kursun ilgi gördüğünü belirterek, 'Çocuklarımızın tehlikeli sulara girmesini önlemek istiyoruz. Antrenörlerimiz burada çocuklara yüzme eğitimi veriyor. Güzel vakit geçiriyorlar. Destek veren herkese teşekkür ederim.' dedi.