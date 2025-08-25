Malazgirt'te 954. Yıl Zaferi Kutlamaları: Açık Hava Özel Puta Koşusu Türkiye Finalleri Yapıldı

Malazgirt'te zaferin 954. yılı anısına düzenlenen açık hava özel puta koşusu Türkiye finalleri, 31 şehirden 217 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 954. Yıl Sultan Alparslan Açık Hava Özel Puta Koşusu Türkiye Finalleri nefes kesti. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen finallere 31 ilden 217 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar, vatandaşların da yoğun ilgisiyle izlendi. Etkinlik kapsamında sporcular, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Bursa'dan ekibi ile Malazgirt'e gelen geleneksel Okçuluk Antrönörü Bülent Özer, "Bursa'dan geliyorum. 954. yıl dönümünü kutladığımız bu organizasyonda, buranın fethedilerek Anadolu'nun İslam toprağı olmasına vesile olunmasını anmak için buradayız. Ruhlar şad olsun. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil; önemli olan bugün burada olmaktı. Biz de buradayız ve keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Düzenlenen yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Hüseyin Çalışkan, "Malazgirt Anma 954. Yıl organizasyonu kapsamında Okçular Vakfı olarak, Sultan Alparslan anısına bir yarışma düzenledik. 31 şehirden 217 katılımcının yer aldığı organizasyonda, resmi antrenman ve sıralama atışlarının ardından bugün finalleri gerçekleştirdik. İlk 8'e kalan sporcularımız final atışlarını yapacak ve programımızı ödül töreni ile sonlandıracağız. Malazgirt bizim için çok önemli topraklar. Çünkü 954 yıl önce ecdadımız burada Anadolu'nun kapılarını açtı. Biz de Sultan Alparslan'ın torunları olarak elimizde ok ve yayla o günleri yad etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MUŞ