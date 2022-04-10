Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor maçında futbolcular Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü pankart açarak kutladı.

MALATYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor maçında futbolcular Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü pankart açarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde Yeni Malatyasporlu oyuncular, pankart açarak Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutladı. Yeni Malatyasporlu futbolcuların bu anlamlı organizasyonuna ise Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından "Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeni Malatyaspor'a başarılar dileriz" paylaşımıyla cevap verildi. - MALATYA

Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı

Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor, Malatya, Polis, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title