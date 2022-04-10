Malatyasporlu futbolcular, polis teşkilatını unutmadı

MALATYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor maçında futbolcular Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü pankart açarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde Yeni Malatyasporlu oyuncular, pankart açarak Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutladı. Yeni Malatyasporlu futbolcuların bu anlamlı organizasyonuna ise Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından "Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeni Malatyaspor'a başarılar dileriz" paylaşımıyla cevap verildi. - MALATYA