Malatyalı sporcu Güngör, Avrupa şampiyonada iddialı U18 Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında yer alacak Malatyalı sporcu Mehmet Güngör, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor. U18 Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında yer alacak Malatyalı sporcu Mehmet Güngör, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor. Malatyalı sporcularından Mehmet Güngör, 4-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında İsrail'in Kudüs kentinde yapılacak olan yürüyüş branşında U18 Avrupa Şampiyonasına katılacak. Daha önce Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda ikinciliği olan Mehmet Güngör, Avrupa Şampiyonası'na iddialı hazırlandığını belirterek, derece ile dönmek için çaba göstereceğini kaydetti. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Güngör Türkiye İsrail Kudüs Spor Haberler

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