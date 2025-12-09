Malatya'dan 7 sporcu milli takım kampına gitmeye hak kazandı

Milli Takım Gelişim Kampına, Malatya'dan 7 sporcu katılmaya hak kazandı.

Antalya'da şubat ayında gerçekleştirecek olan U16 ve U13 Hokey Milli Takım Gelişim Kampına Malatya'da 7 sporcu katılmaya hak kazandı.

Kampa davet edilen Zeynep Yılmaz, Enes Kaya, Devran Kaya, Bedirhan Kaya, Eray Uçar, Hüseyin Gezginci ve Arda Koçak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan' ı ziyaret etti.

Müdür Kayhan, kampa gitmeye hak kazanan sporculara çeşitli hediyeler vererek antrenörleri tebrik etti. - MALATYA