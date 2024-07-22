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Malatya Yeşilyurtspor, transferde 2 futbolcuyla anlaşmaya vardı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi takımlarından Malatya Yeşilyurtspor, dış transferde 2 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Adnan Çoban, takımı hedefe taşıyacak bir kadro kurmak için yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi Takımlarından Malatya Yeşilyurtspor, dış transferde 2 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Adnan Çoban, takımı hedefe taşıyacak bir kadro kurmak için yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Yönetimi, Teknik Direktör Osman Fırat'ın raporu doğrultusunda Akşehirspor'dan stoper Hakan Sakgırboyu ile Ankara TKİ'den ortasaha oyuncusu Hüseyin Değer ile tüm konularda anlaşmaya vardı.

İç ve dış transfer çalışmalarını planlı ve sistemli bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Başkanı Adnan Çoban, takımı hedefe taşıyacak bir kadro kurmak için ince eleyip sık dokuduklarını ifade etti.

Kulüp Başkanı Çoban, Malatya ve Yeşilyurt'u Bölgesel Amatör Futbol Liginde layıkıyla temsil edecek bir kadro kuracaklarını ifade ederken, " Eylül Ayında başlayacak olan yeni sezon öncesinde iddialı ve güçlü bir kadro kurmak için teknik heyetimizin talebi doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Malatya ve Yeşilyurt'u en iyi şekilde temsil edecek, alacağı güzel sonuçlarla taraftarlarımızı mutlu edecek bir kadro oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçen sezonlarda şampiyonluk heyecanını yaşamış, kariyeri yüksek, takımın yükünü çekecek futbolcuları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Osman Fırat Hocamızın bize sunduğu transfer raporunda isimleri yer alan stoper Hakan Salgırboyu ve ortasaha oyuncusu Hüseyin Değer ile her türlü konuda anlaşmaya varıp resmi sözleşmeyi imzaladık, hayırlı uğurlu olsun. İç ve dış transferde doğru adımlar atmak için ince eleyip sık dokuyoruz. Malatya Yeşilyurtspor'u hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adnan Çoban Yeşilyurt Malatya Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

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