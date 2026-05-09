Erciyes 38 FSK, 2. turda veda etti

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur ikinci maçında Malatya Yeşilyurtspor, Erciyes 38 FSK'yi uzatmalarda bulduğu golle 4-3 yenerek sıradaki tura yükseldi. Karşılaşma oldukça çekişmeli geçti ve her iki takım da etkileyici bir performans sergiledi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur ikinci maçında Erciyes 38 FSK ile Malatya Yeşilyurtspor Kayseri'de karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 tamamlanan karşılaşmada konuk ekip Malatya Yeşilyurtspor uzatmalarda bulduğu golle sahadan 4-3'luk galibiyetle ayrıldı. Erciyes 38 FSK, Play-Off ikinci turunda veda etti.

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Selim Şenöz

Erciyes 38 FSK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, (Muhammed Eren Arıkan dk.46), Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Utkan Gökçen, Mehmet Tosun, (Caner Kaban 95 dk.), Güney Gençel, Artun Akçakın, Ethem Balcı, (Ali Kılıç dk.95) Hüseyin Ekici, (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk.46), Serdar Yiğit

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, İslam Çerioğlu, Eren Şimşek, Yasin Yıldız, Massid Gülük, Ümitcan Ekşi, (Selimcan Temel dk.106), Güney Tutcuoğlu, Ömer Uzun, (Ender Alkan dk.106), Tayyib Kanarya, (Tahsin Özler dk.81), (osman Tukul dk.109), Ahmet Uzun, (Mehmet dk.93)

Goller: Ethem Balcı (dk.26), Utku Burak Kunduzcu (dk.57), Serdar Yiğit (dk.65) (Erciyes 38 FSK), Tayyib Kanarya (dk.10 penaltı ve 18), Ömer Uzun (dk.14), Mehmet (dk.93) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun, Artun Akçakın, Güney Gençel, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Enes Doğan (Erciyes 38 FSK), Güney Tutcuoğlu, Ahmet Uzun, Ümitcan Ekşi, Tahsin Özler, Furkan Metin (Malatya Yeşilyurtspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
