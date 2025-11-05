Malatya Yeşilyurtspor Hacettepe A.Ş. ile Karşılaşacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Gurup'ta oynanacak 10. hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 3. Lig 2. Gurup 10. hafta müsabakalarında turuncu-yeşilli ekip, 9 Kasım'da Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor ile karşılaşacak.
Ligin sekizinci sırasında 11 puanla yer alan turuncu-yeşilli ekibin şimdiye kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyeti, 5 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'de başlayacak. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor