Malatya Yeşilyurtspor, 52 Orduspor FK'dan 4 futbolcuyu transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK forması giyen 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Ulaş, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yılmaz Basravi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Alşimşek ve 31 yaşındaki forvet oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon birlikte başarılı bir performans sergileyen dört futbolcunun mücadeleci karakterleri, takım oyununa olan katkıları ve tecrübeleriyle Malatya Yeşilyurtspor'un yeni sezondaki hedeflerine önemli katkı sağlamalarının beklendiği ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı