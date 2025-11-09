Haberler

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Hacettepe A.Ş.'ye 3-2 Kaybetti

Nesine 3.Lig 2.Gurup 10. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'a 3-2 mağlup oldu. Maç, Yeni Malatya Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Nesine 3.Lig 2.Gurup 10. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Murat Durgutoğlu, Mehmet Şenkaya, Hakan Dursun.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Yunus Emre Aydemir, Yakup Anıl Karadağ (dk. 89 Yunus Emre Atsız), Muhammed Öztürk, Mustafa Yılmaz, Eren Şimşek (dk. 89 Yusuf Sarohan), Kerem Kılıç, Mert Göze, Cemal Kaya (dk. 46 İsmail Zobu), Mücahit Çakır, Ozan Karabacak (dk. 46 Osman Tukul),

Teknik Sorumlu: Taner Araz.

Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor: Oğul Kaan Doğan, Mert Tekin, Koray Kerem Köysüren, Umut Tarhan, Hamit Kargın (Halil Koçyiğit dk. 88), Muhammet Furkan Azak(dk. 65 Mustafa Bilge Diyadin), Onur Efe Ekri (dk. 65 Yakup Uzunel), Mert Özmen, Yakup Alkan, Fethi Fındık (dk 46. Bekir Can Uğur), Enes Karaoğlu (dk. 56 İbrahim Kıraç Gündüz) .

Teknik Sorumlu: Murat Parlak.

Goller: İsmail Zobu (dk. 53-69), Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Yakup Alkan (dk. 14-78), Yakup Uzun El (dk. 87) Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Sarı kartlar: Mustafa Yılmaz (dk. 50), Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Koray Kerem Köysüren (dk. 16), Onur Efe Ekri (dk.50), Mert Özmen (dk. 73, Halil Koçyiğit (dk.90+6), Mustafa Bilge Diyadin (dk. 90+4), Yakup Uzunel (dk. 88) Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor - MALATYA

