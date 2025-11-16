Malatya Voleybol Uzun Aranın Ardından Galip Geldi

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Malatya Voleybol, sahasında konuk ettiği Hakkari Sportif Faaliyetleri'ni 3-2 mağlup ederek uzun bir aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada hakemliği Emrah Koç ve Nazmi Zeren üstlendi. Müsabakaya istediği gibi başlayamayan Malatya temsilcisi, ilk seti 23-25, ikinci seti ise 20-25 kaybederek 2-0 geriye düştü.

Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, bu bölümü 25-15 kazanarak maça tutundu. Büyük çekişmenin yaşandığı dördüncü seti de 25-17 üstün tamamlayan Malatya Voleybol, maçı tie-break setine taşıdı. Nefes kesen son seti 19-17 önde bitiren sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın ikinci setinde Malatya Voleybol'un 14 numaralı oyuncusu Edanur Doğanyiğit, centilmen davranışı nedeniyle Fair-Play Yeşil Kart ile ödüllendirildi.

"Eksik kadroya rağmen mücadele ettik"

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Malatya Voleybol Antrenörü Muhammed Çatar, takımın eksiklerine rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İlk altıdan dört oyuncumuz şu an kadroda yer alamıyor. İki oyuncumuz sakat, iki oyuncumuz ise eğitim durumları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçte altyapımızdan üç oyuncu çıkardık. Gelişmekte olan bir takımız, geleceğin takımıyız. Eksiklerimize rağmen her maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu. - MALATYA