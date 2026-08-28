Haberler

Malatya'da 15 Ülkeden 1200 Sporcuyla Güreş Turnuvası Başladı

Malatya'da 15 Ülkeden 1200 Sporcuyla Güreş Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası 15 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla başladı. Federasyon Başkanı Taha Akgül, gelecek yıl turnuvayı büyütmeyi ve kente geleneksel güreş kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Müsabakalar 3 gün sürecek.

Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Orduzu Spor Kompleksi'ndeki organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir turnuvada bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Turnuvaya 15 ülkeden güreşçilerin katıldığını aktaran Akgül, "Federasyon olarak bu organizasyonu her şeyimizle destekledik. Seneye turnuvayı daha da büyütmek istiyoruz. Bu yıl 1200 sporcu ama seneye daha da büyütmek istiyoruz. Malatya'ya geleneksel bir güreş kazandırmanın derdindeyiz. Gelecek yıl şehrin dinamikleriyle 2. Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası'nı yapmak istiyoruz. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Altyapıya emek harcadıklarını anlatan Akgül, şöyle devam etti:

"Bir ay önce Ankara'da 10 bin çocuğu aynı anda yarıştırdık. Burası ikinci müsabakaları oldu, burada bir de yabancılarla güreşiyorlar. Yabancılarla maç yapmak çok değerli. Yabancılarla maç yaptıklarında öz güvenleri daha çok artıyor. Bu anlamda bu müsabakayı çok değerli buluyorum, bir maç bir aylık, iki aylık antrenmana bedel. Devletimizin verdiği destek bu çocuklar için."

Taha Akgül, güreşi aile ve çocuklara sevdirmek istediklerini dile getirerek, "Nerede müsabaka varsa gitmeye çalışıyorum. Malatya'ya 2 ayda ikinci gelişim. Anadolu'yu, Güneydoğu'yu çok önemsiyorum. Ailelere ricam çocuklarını müsabakalarda yalnız bırakmasınlar, 8-9 yaşında çocukları güreşiyor, onlarla beraber müsabakalara gelsinler. Tribünde onlara destek versinler. Çünkü o çocuklar bu güreşi her zaman yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan sporcuların katıldığı turnuva, 3 gün sürecek.

Açılış programına İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kayhan Ay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

Ederson'a uçarak gol atan yıldızı alıyor

Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Üç yıldır aranıyordu! 'Ponzi Mine' için yolun sonu

'Ponzi Mine' için yolun sonu
Belinay'dan 'veda' gibi' şiir! 3 kardeşin ölümünün ardından babadan dikkat çeken talep

3 kardeşin ölümünün ardından aile karıştı! Babadan dikkat çeken talep
Evi kül olunca kiracısına çıkıştı: Senin yüzünden yandı

Canını zor kurtaran kadına bir darbede ev sahibinden
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu