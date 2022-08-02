Malatya haberleri... Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Hacı Ahmet Yaman, takıma inanıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, başarıya gideceklerini ve bunun için önlerindeki engelleri aşmaya çalışacaklarını söyledi.

Yaman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki altyapı tesislerinde kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

Göreve gelmeden önce kulübün durumunun iç açıcı olmadığını bildiklerini anlatan Yaman, kısa süre içerisinde de kulübün çok vahim durumda olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Mevcut tablonun kendilerini daha çok çalışmaya sevk ettiğini bildiren Yaman, "Olumsuzluklara rağmen iki avantajımızın olduğunun farkındaydık. Birincisi ekip arkadaşlarımızın sahip olduğu inanç ve çalışma gayreti, ikincisi camianın başarı özlemiydi." diye konuştu.

Çözüm odaklı yola çıktıklarını ve herkese kapılarının açık olduğunu aktaran Yaman, şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini aktardı.

Göreve gelir gelmez personel maaşlarını ödediklerini dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bizim tahtamız kapalı. Sözleşmesi biten futbolcularımız vardı, onlarlar geri dönüş sağladık. Onların parası kısmen ödendi. Önceliğimiz takımı ayağa kaldırmak, lige hazırlamak. Tüm enerjimizi oraya harcıyoruz. Biz başarıya gideceğiz, önümüzdeki engelleri gücümüz yettiğince aşmaya çalışacağız."

16 milyon 745 bin liralık harcama yapıldı

Kulüp İkinci Başkanı Erdal Gündüz ise transfer tahtasının kapalı olduğunu ve açılabilmesi için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde Taha Gür, Mert Miraç Altıntaş, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz ile Fatih Nuri Aydın'ın fesih namelerinin ellerine geldiğini anlatan Gündüz, "Biz bunları durdurduk, geçmişle ilgili tüm borçlarını kapattık. Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Mert Miraç Altıntaş, Yakup Alkan, Rahman Buğra Çağıran, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Burak Kavlak ve Fatih Nuri Aydın ile yeni sözleşme yaptık. Hepsiyle iki yıllık sözleşme yaptık, peşinatları ödedik." diye konuştu.

Yapılan harcamalarla ilgili ise Gündüz, "Şu ana kadar 16 milyon 745 bin lira harcama yaptık." diye konuştu.