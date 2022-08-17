Malatya spor haberleri... Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da Spor Haberleri Malatya bölgesinden gelen habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon da Yeni bir formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp binasında Başkan Hacı Ahmet Yaman'ın da katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Barış Başdaş kendisini yeniden Yeni Malatyasporlu yapan imzayı attı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Barış Başdaş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Malatya spor haberleri... Barış Başdaş, Yeniden Yeni Malatyaspor'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.