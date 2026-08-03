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Malatya TOHM'dan 7 Sporcu U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı Kampına Davet Edildi

Malatya TOHM'dan 7 Sporcu U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı Kampına Davet Edildi
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Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) 7 güreşçi, Bursa'da 4-14 Ağustos'ta düzenlenecek U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı hazırlık kampına katılacak. Kampın ardından sporcular, 16-21 Ağustos'ta Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılacak U20 Dünya Şampiyonası'nda milli forma giyecek. TOHM yetkilileri, sporculara başarı dileklerini iletti.

Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (TOHM) 7 sporcu, U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.

Bursa'da 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı hazırlık kampına Malatya TOHM'dan Hacı Ahmet Altan, Yunus Emre Canpolat, Salih Yusuf Yazıcı, Ömer Hamza Sezer, Ahmet Bilal Akbaş, Emir Ömer Bozbağ ve Mustafa Özadam katılacak.

Hazırlık kampının ardından sporcular, 16-21 Ağustos 2026 tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenecek U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek. Malatya TOHM'dan yapılan açıklamada, milli takım kampına davet edilen sporculara başarı dileğinde bulunularak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancın tam olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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