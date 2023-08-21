Malatya'da yapılan trafik denetimlerinde binlerce sürücüye ceza

Malatya'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 25 bin 216 araç kontrol edilirken, 4 bin 159 sürücüye cezai işlem uygulandı. Hız sınırı ihlalinde bulunan bin 386 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde 560 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Malatya'da trafik denetimlerinde 1 haftada 19 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kara yollarında trafik düzeni ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 25 bin 216 araç kontrol edildi, çeşitli ihlallerden 4 bin 159 araca cezai uygulandı, 19 araç trafikten men edildi.

Farklı güzergahlarda yapılan Aşırı Hız Denetimlerinde (radar) ise hız sınır ihlali yaptığı tespit edilen 1386 araca ceza uygulandı, seyir halindeki 560 sürücüye de trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.