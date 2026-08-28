Malatya'da 15 Ülkeden 1200 Sporcunun Katılımıyla Uluslararası Güreş Turnuvası Başladı

Cahit ÖZÇELİK/MALATYA, MALATYA'da 15 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla Uluslararası Güreş Turnuvası başladı.

Uluslararası Güreş Turnuvası, Malatya'daki Orduzu Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Almanya, İran, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, Irak, Rusya ve Tunus'tan yaklaşık bin 200 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Levent Kanyonu Spor Kulübü ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası destek verdi.

TAHA AKGÜL: MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Açılış programında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, farklı ülkelerden sporcuları Malatya'da buluşturan turnuvanın kent açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akgül, "Yaklaşık bin 200 sporcunun ve 15 ülkeden katılımcının yer aldığı bu organizasyon, Malatya açısından son derece değerli. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Yalçın Çakça'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Federasyon olarak biz de organizasyona her türlü desteği verdik" dedi.

'HEDEFİMİZ 3 BİN SPORCU'

Federasyon olarak altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Akgül, genç sporcuların uluslararası müsabakalarda deneyim kazanmasının gelişimleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Turnuvayı gelecek yıl daha geniş katılımla düzenlemek istediklerini ifade eden Akgül, "Bu yıl bin 200 sporcu katıldı. İnşallah gelecek yıl bu sayıyı 2 bine, hatta 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Genel müdürümüzle birlikte ikinci Uluslararası Malatya Güreş Turnuvası'nı yine Malatya'da gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün emeğimizi, imkanlarımızı ve enerjimizi altyapıya yönlendiriyoruz. Bir ay önce Ankara'da bu yaş grubundaki çocuklarımızı yarıştırdık, şimdi ikinci müsabakayı Malatya'da düzenliyoruz. Sporcularımızın yabancı rakiplerle güreşmesi çok kıymetli. Bu karşılaşmalar çocuklarımızın özgüvenini artırıyor. Bir müsabaka, yaklaşık bir aylık antrenmana eşdeğer tecrübe kazandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı