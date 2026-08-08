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Malatya'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başladı

Malatya'da Uluslararası Bisiklet Yarışı Başladı
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Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı başladı.

Malatya Bisiklet İl Temsilcisi İbrahim Asiltürk, Çöşnük Mahallesi'ndeki İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyon öncesinde, kentte bugün ve yarın düzenlenecek yarışlara çok sayıda sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışın ilk gününde yaklaşık 1000 kişilik katılımcıyla korte yürüyüşü düzenlendiğini hatırlatan Asiltürk, "Bugün ve yarın ulusal-uluslararası olmak üzere 2 yarışımız olacak. 12 kategorinin bulunduğu yarışmalarımızda Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından belirlenen ödüllerimiz olacak. Ulusal kategoride yarışan sporcularımız da burada puanlarını alacak." diye konuştu.

Asiltürk, yarışmaya katılanlara başarılar diledi.

Sporcular, başlangıç noktasında buluşarak birincilik için pedal çevirmeye başladı.

Kaynak: AA
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