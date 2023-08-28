Malatya'da Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi Etkinliği Gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi' kapsamında Malatya'daki konteyner kentte etkinlik düzenlendi. Müzik eğitimi alan öğrencilerin katıldığı etkinlikte depremzede çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.