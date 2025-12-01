Malatya'da Okul Sporları Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği öncülüğünde 100.Yıl parkında Okul Sporları Oryantiring Yarışması düzenlendi.

Okulların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde toplam 380 sporcu katıldı.

Son derece çekişmeli geçen yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Varol "Oryantiring 1800'lü yıllarda İsveç'te ortaya çıkan bir spor branşıdır. Oryantiring müsabakasında amaç araziye yerleştirilen hedeflere harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede bularak, parkuru tamamlamaktır. Türkiye Oryantiring Federasyonu; Oryantiring sporunun Türkiye'de sorumlu federasyonudur. 2002 yılında kurulan federasyon Uluslararası Oryantiring Federasyonu üyesidir" dedi

Mehmet Varol, Malatya'da bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek "Katilim sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yarışmada hava muhalefetine rağmen özveriyle görev yapan hakemlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA