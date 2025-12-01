Haberler

Malatya'da Okul Sporları Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Malatya'da Okul Sporları Oryantiring Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği tarafından 100.Yıl parkında düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Yarışması'na 380 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği öncülüğünde 100.Yıl parkında Okul Sporları Oryantiring Yarışması düzenlendi.

Okulların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde toplam 380 sporcu katıldı.

Son derece çekişmeli geçen yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Varol "Oryantiring 1800'lü yıllarda İsveç'te ortaya çıkan bir spor branşıdır. Oryantiring müsabakasında amaç araziye yerleştirilen hedeflere harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede bularak, parkuru tamamlamaktır. Türkiye Oryantiring Federasyonu; Oryantiring sporunun Türkiye'de sorumlu federasyonudur. 2002 yılında kurulan federasyon Uluslararası Oryantiring Federasyonu üyesidir" dedi

Mehmet Varol, Malatya'da bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek "Katilim sağlayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yarışmada hava muhalefetine rağmen özveriyle görev yapan hakemlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.