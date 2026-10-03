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Malatya'da 21. Turgut Özal Karakucak Güreşleri 345 güreşçiyle başladı

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Malatya'da 21. Turgut Özal Karakucak Güreşleri 345 güreşçiyle başladı
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Malatya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, 345 güreşçinin katılımıyla başladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, karakucak güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Malatya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve 345 güreşçinin mücadele edeceği organizasyon, Çilesiz Mahallesi'ndeki Aksa Camisi yanındaki alanda gerçekleştiriliyor.

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, karakucak güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da programda selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA
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