Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi
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Malatya'da Kırçuval Hotel'in enkazında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iki voleybolcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş'tan acı haber geldi. Genç milli takımlarda da forma giyen iki voleybolcu, yaşam savaşını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, spor dünyası da ağır kayıplar veriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin voleybolcuları Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi.
9 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ
9 yıl Galatasaray altyapısında oynayan ve genç milli takımlarda da forma giyen Mehmet Can Ağırbaş, genç milli takımlarda mücadele etmişti. 2022-23 sezonunda Gebze Belediyesi'nden Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olmuştu.
EMİNCAN OLİMPİK SPORCUYDU
Emincan Kocabaş da, Mehmet Can gibi 25 yaşındaydı ve genç milli takımlarda forma giymişti. 1995 doğumlu orta oyuncu, 2013'teki İslam Dayanışma Oyunları'nda kadroda yer almıştı.