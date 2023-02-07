Milli oyuncular Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde yaşamını yitirdi

Malatya'da Kırçuval Hotel'in enkazında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iki voleybolcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş'tan acı haber geldi. Genç milli takımlarda da forma giyen iki voleybolcu, yaşam savaşını kaybetti.