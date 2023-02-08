Malatya BBSK oyuncusu Mehmet Can Ağırbaş'tan üzücü haber Spor Haberleri Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya Spor Haberler

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