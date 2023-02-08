Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya BBSK oyuncusu Mehmet Can Ağırbaş'tan üzücü haber

Spor Haberleri

Malatya BBSK oyuncusu Mehmet Can Ağırbaş'tan üzücü haber

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

TVF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Malatya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title