Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

Beşiktaş, 1.97'lik dev santrfor Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen golcü oyuncu coşkulu bir şekilde karşılandı. Yıldız ismin hayat hikayesi ise dikkat çekti.

PETROL ZENGİNİ

Wout Weghorst, futbol tarihinin en sıra dışı yaşam öykülerinden birine sahip. Hollanda'da 130 benzin istasyonu bulunan bir ailenin oğlu olan Wout Maria Weghorst'un anne babası, çocuklarının üniversite eğitimi alıp şirketlerinde çalışmasını istiyordu. Bu arada altyapısında oynadığı takımların bazı antrenörleri de kendisine futbolda iyi yerlere gelemeyeceğini söylüyordu. Ama Wout Weghorst vazgeçmedi ve adından söz ettiren bir golcü haline geldi.

4 ÇOCUKTAN SADECE BİRİ ŞİRKETTE ÇALIŞIYOR

Life Blogger sitesinde yer alan habere göre, Wout Weghorst'un büyükbabasının kurduğu aile şirketi, Hollanda'da akaryakıt ve gaz perakendeciliği işini yapıyor. Wout'un ebeveynleri Astrid ve Frans ise evlatlarının şirkette çalışmasını istiyor. Ancak 4 çocuktan sadece biri şirkette çalışmayı kabul ediyor.

WOUT'UN YÜKSELİŞİ

Willem formasıyla adından söz ettirmeye başlayan yıldız oyuncu, kariyerinde adım adım yükseldi. İlk yıllarında antrenörleri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kendini geliştirdi ve Avrupa futbolunda yer edindi. Wolfsburg ve Burnley formalarıyla gollerini sıralayan 1.97'lik yıldız yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.