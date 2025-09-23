Makas çok fena açıldı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
Süper Lig'in 6. haftası sona erdi. Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Zirvedeki en büyük rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybederken, Trabzonspor da evinde berabere kaldı. Haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Galatasaray'ın açık ara favori olduğu yeni şampiyonluk oranları...
GALATASARAY AVANTAJI ELİNE GEÇİRDİ
Son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı-Kırmızılılar'ın oranı rakiplerine göre ciddi oranda düşerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta tablo olumsuz yönde değişti.
YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Haftanın sonuçlarının ardından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şöyle;
- Galatasaray: 1.34
- Fenerbahçe: 2.70
- Beşiktaş: 22.00
- Trabzonspor: 22.00
- Göztepe: 35.00