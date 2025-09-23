Makas çok fena açıldı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'in 6. haftası sona erdi. Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Zirvedeki en büyük rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybederken, Trabzonspor da evinde berabere kaldı. Haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GALATASARAY AVANTAJI ELİNE GEÇİRDİ

Son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı-Kırmızılılar'ın oranı rakiplerine göre ciddi oranda düşerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta tablo olumsuz yönde değişti.

YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Haftanın sonuçlarının ardından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şöyle;