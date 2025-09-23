Haberler

Makas çok fena açıldı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Makas çok fena açıldı! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. haftası sona erdi. Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Zirvedeki en büyük rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybederken, Trabzonspor da evinde berabere kaldı. Haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte Galatasaray'ın açık ara favori olduğu yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'in 6. haftası sona erdi. Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Zirvedeki en büyük rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybederken, Trabzonspor da evinde berabere kaldı. Haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GALATASARAY AVANTAJI ELİNE GEÇİRDİ

Son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, ligde yoluna kayıpsız devam ederek önemli bir avantaj elde etti. Sarı-Kırmızılılar'ın oranı rakiplerine göre ciddi oranda düşerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta tablo olumsuz yönde değişti.

YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Haftanın sonuçlarının ardından belirlenen yeni şampiyonluk oranları şöyle;

  • Galatasaray: 1.34
  • Fenerbahçe: 2.70
  • Beşiktaş: 22.00
  • Trabzonspor: 22.00
  • Göztepe: 35.00
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.