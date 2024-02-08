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Makas çok dar! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, 1.75 oranla favori olarak gösterilirken, Galatasaray'ın oranı ise 1.80 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıran kırana geçen zirve mücadelesi şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

AVERAJ FENERBAHÇE'DE

İlk 24 haftanın geri kaldığı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanla zirveyi paylaşmaya devam ederken, sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibini önünde bulunuyor.

Makas çok dar! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

FAVORİ FENERBAHÇE

Öte yandan Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. İddia, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gördü.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları;

  • Fenerbahçe: 1.75
  • Galatasaray: 1.80
  • Beşiktaş: 50
  • Trabzonspor: 50
  • Adana Demirspor: 100
Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Yavuz YILMAZ:

FENERBAHCE CHAMPION

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YİĞİT TÜRKALP:

ALLAHIN İZNİYLE OLACAK AMA İŞİ ALLAHA BIRAKMAYAN BİR YAPI VAR KARŞISINDA.......

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SAMET TEMAS:

koçali'nin rakiplere verdiği paralarla, volkan demirel'in fb'ye yattığı, ilk kez kadroya aldığı 17 yaşındaki çocuklarla maç yapıp hakem kararları da hep lehine olan penaltıbahçe şimdiye kadar bir şekilde şampiyonluk yarışında tutuldu. ama gerçekler çok acı bir şekilde yüzünüze vurulduğunda bahacaazzz :)

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Mustafa Kaya:

malesef ikili avarajda galatasaray evinde oyniyacağı icin fbye karşı avantaj galatasarayda şampıyon olacak gibi

18
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