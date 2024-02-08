Makas çok dar! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

Süper Lig'de 25. hafta öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıran kırana geçen zirve mücadelesi şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

AVERAJ FENERBAHÇE'DE

İlk 24 haftanın geri kaldığı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanla zirveyi paylaşmaya devam ederken, sarı-lacivertliler averaj farkıyla ezeli rakibini önünde bulunuyor.

FAVORİ FENERBAHÇE

Öte yandan Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. İddia, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gördü.

İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları;