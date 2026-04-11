Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Meksika'da devam eden 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Puebla kentindeki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Eren Kırca'dan oluşan milli takım, makaralı yay erkek takımlar kategorisinde finalde yarıştı.

Çeyrek finalde Tayvan'ı 232-231, yarı finalde de Meksika'yı 235-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, final maçında Kolombiya'ya 233-230 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağı, klasik yayda bireyse ve takım müsabakalarıyla yarın tamamlanacak.