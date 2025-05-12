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Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek
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Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek. Uslu, toplantısını 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde yapacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BAŞKAN ADAYLIĞINI DA AÇIKLAYABİLİR

Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

abi ali koç gitsinde kim oluyorsa olsun artık başkan istemiyoruz dedikçe kongreye gitmiyor adam. pkk bile silah bıraktı ali koç bırakmadı yahu...

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Haber YorumlarıMGk:

Beşiktaş da oldu bu da oluyor UEFA ve FİFA bunlara şikeci dedi Cas onayladı nasıl bir ülkeyiz ki bu adamlar hala yönetici olabiliyor

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