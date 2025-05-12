Tarihi netleşti! Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyecek ve soruları yanıtlayacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek. Uslu, toplantısını 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde yapacak ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
BAŞKAN ADAYLIĞINI DA AÇIKLAYABİLİR
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor