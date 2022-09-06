Mahmut Tekdemir son yolculuğuna uğurlandı Spor Haberleri Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Amatör Küme'de futbol hakemliği yapan 22 yaşındaki Mahmut Tekdemir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'de İl Hakemi olarak görev alan Mahmut Tekdemir, iş yerinde yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Tekdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hakem bugün Sarıoğlan ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde toprağa verildi. Sarıoğlan'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri ve Derneği Kayseri Şubesi Başkan Vekili Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kayseri Bölgesi hakemleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mahmut Tekdemir Kayseri Erciyes Futbol Spor Haberler

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