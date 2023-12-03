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Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Konya'da Son Buldu

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi. Şampiyonaya 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı ve 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kilo final müsabakaları yapıldı. Şampiyonada madalya kazanan sporcular da açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da sona erdi.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Şampiyona, gerçekleştirilen 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kilo final müsabakalarıyla tamamlandı.

Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

57 kilo

1. Muhammed Karavuş (Ordu Büyükşehir Belediyesi)

2. Şaban Kızıltaş (Ankara TEDAŞ)

3. Mehmet Yüce (Kahramanmaraş İstiklal)

3. Bekir Keser (Çorum Büyükşehir Belediyesi)

61 kilo

1. Nebi Uzun (ASKİ Spor Kulübü)

2. Emrah Ormanoğlu (ASKİ Spor Kulübü)

3. Emre Kural (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. M. Ali Kesti (Erzurum Belediyesi)

65 kilo

1. Abdullah Toprak (ASKİ Spor Kulübü)

2. Cavit Acar (ASKİ Spor Kulübü)

3. Fatih Önalan (Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü)

3. Hamza Alaca (Ankara TKİ)

70 kilo

1. Haydar Yavuz (İlbank Spor Kulübü)

2. Yasin Yeşil (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

3. Ömer Faruk Çayır (Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü)

3. Faruk Kırtepe (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)

74 kilo

1. Yakup Gör (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)

2. İsmet Çiftçi (Ankara TKİ)

3. Cengizhan Ramazan Doğan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Metehan Yaprak (Ankara TEDAŞ)

79 kilo

1. Ramazan Sarı (ASKİ Spor Kulübü)

2. M. Nuri Kotanoğlu (Ankara TEDAŞ)

3. Umur Aybey (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3. Muhammed Akdeniz (ASKİ Spor Kulübü)

86 kilo

1. Osman Göçen (ASKİ Spor Kulübü)

2. Harun Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Ahmet Yağan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3. Emre Çiftçi (ASKİ Spor Kulübü)

92 kilo

1. Alperen Atar (Amasya Merzifon)

2. Samet Özaslan (Çorum Belediyesi)

3. Emirhan Kılıç (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. Fatih Altunbaş (ASKİ Spor Kulübü)

97 kilo

1. Erhan Yaylacı (ASKİ Spor Kulübü)

2. Burak Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3. M. Emin Demir (Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü)

3. Rıfat Erek Gıdak (ASKİ Spor Kulübü)

125 kilo

1. Fatih Yaşarlı (İlbank Spor Kulübü)

2. Efe Anıl Al (Ankara TEDAŞ)

3. Hüseyin Civelek (Amasya Merzifon)

3. Bekir Eryücel (Çorum Belediyesi)

Kaynak: AA / Spor

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